29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler belli olmuştu. Huawei Y5 cep telefonu ile dikkat çeken katalogda, çift akülü vidalama seti, kaynak makinesi, benzinli zincir testere, 3 parça makine seti, tezgah testere ve 4+1 merdiven yer alıyor. Hırdavat ürünlerinin yanı sıra tekstil ürünleri de listeye alınmış. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 29 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (29 MART 2019)

Katlanabilir pratik yaylı yatak olma özellikli, hem puf, hem koltuk hem de tek kişilik yatak olarak kullanabileceğiniz Katlanır Yatak 179 TL. Plastik kasaya sahip, 150×200 cm ebatlarında Stor Perde 79,90 TL. Pamuk, akrilik ve polyester malzemeden imal edilmiş Tek Kişilik Battaniye 21,95 TL. Çift Kişilik Battaniye 24,95 TL. Banyo Halısı 26,50 TL. PVC Masa Örtüsü 9,95 TL. Nakışlı ve kurdelalı El Havlusu 3,95 TL. Farklı renklerde 3'lü Kurutma Bezi 5,95 TL.

29 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN