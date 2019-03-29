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29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. 29 Mart tarihli katalogda yer alan ürünler arasında en dikkat çekeni Huawei Y5 cep telefonu. Bu telefon 899 TL fiyatı ile müşterilerini bekliyor. Öte yandan hırdavat ve ev ürünleri de bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 29 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

29.03.2019 10:06 - Son Güncelleme: 29.03.2019 10:06
29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı

29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler belli olmuştu. Cep telefonundan hırdavat ürünlerine, ev ürünlerinden tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Bizde sizler için indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor. İşte 29 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı
29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı
29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı
29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı
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