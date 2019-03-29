29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı

29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler belli olmuştu. Cep telefonundan hırdavat ürünlerine, ev ürünlerinden tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Bizde sizler için indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor. İşte 29 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...