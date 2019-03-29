Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Ödül 15 bin TL olacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, " Merhabalar eleqseverler, hafta sonuna hazır mısınız? Bugün konumuz sinema ve 1963 yılına gidiyoruz. Berlin'de ilk kez Altın Ayı alarak sinema tarihimize geçen Susuz Yaz filminin yönetmeni kimdir, biliyor musunuz? " denildi. İşte 29 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (29 MART 2019)

Soru: Susuz Yaz filminin yönetmeni kimdir?

Cevap: METİN ERKSAN

Susuz Yaz filmi 1963 yapımı dramatik Türk filmidir. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazmıştır. Filmin başlıca rollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynamışlardır.

METİN ERKSAN KİMDİR?

İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümününden 1952'de "Tarihi Yarımada Suriçi/Galata Suriçi İstanbul Hanları" adlı lisans teziyle mezun oldu. 1950 yılında daha üniversitede okurken Atlas Film için Yusuf Ziya Ortaç'ın 'Binnaz' adlı oyununu senaryolaştırarak sinemaya adımını attı. Film Mümtaz Yener tarafından çekildi.

1948'de İstanbul'da gazetelere ve dergilere "Kamera" takma adıyla film eleştirileri ve sinema yazıları yazarak gazeteci/yazarlığa başlayan Metin Erksan, basın şeref kartı sahibi olup, kültür-sanat, düşünce ve siyaset konularında yazarlık ve gazetecilik de yapmıştır.