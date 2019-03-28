Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 27 Mart tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Çekiliş öncesi yapılan açıklamada, büyük ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 396 lira olduğu bildirildi. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 27 Mart Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (27 MART 2019)

27 Mart Sayısal Loto sonucu: 03 - 09 - 20 - 35 - 38 - 44

Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.