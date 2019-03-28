Olay, saat 07.00 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak üzerinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen, ekmek bırakmak için araçla kurumun satış noktasına geldi.

Bilen'in, iddiaya göre, 35 FT 269 plakalı kamyoneti sokağa çapraz park etmesi yüzünden oğlu T.T.'yi 35 KB 0775 plakalı motosikletiyle okula götüren Veysel T., yoldan geçemedi. Bunun üzerine Veysel T., uyardığı Bilen'den aracını çekmesini istedi.

Bilen ise Veysel T.'ye "Git, başka sokaktan geç" karşılığını verdi. Bunun üzerine baba- oğul ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracındaki bıçağı alan Hasan Bilen, oğlunun gözü önünde Veysel T.'nin göğsüne sapladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından aşırı kan kaybeden Veysel T.'yi ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Veysel T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Bilen ve kavgaya karışan T.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysel T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.