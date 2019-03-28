2019 yılı ile birlikte yeni kimlik alanların sayısı 37 milyona ulaştı. Peki henüz yeni kimliğini almayanlar neler yapacak, yeni kimlik için gerekli evraklar neler, yeni kimlik ücreti ne kadar? Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. İşte kimlik yenileme ücreti ve yeni kimlik randevusu alma bilgileri

Çipli kimlik kartı sayısı 37 milyona ulaştı

2017 yılında tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan yeni çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. 2 yılı aşan süreçte 82 milyon nüfusun yarıya yakını yeni kimlik kartına geçiş yaptı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yurt genelinde nüfus müdürlüklerinde 11 bin civarında personel ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "1 Ocak 2017 tarihinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan çipli kimlik dağıtımı şu ana kadar yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.

ÇİPTE HANGİ VERİLER VAR?

Yeni kimlik kartının üzerinde bulunan çip, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik verileri içeriyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR

Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

ÇİPLİ KİMLİK BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi.

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN BUNU UNUTMAYIN

Nüfus Cüzdanları yerine Yeni Kimliğinizi almak için eski kimlik belgenizi yada resmi olarak geçerli başka bir kimlik belgenizi muhakkak ibraz etmelisiniz. Bu durumda şuan kullandığınız Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götürmelisiniz. Herhangi bir sebeple Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götüremediyseniz eğer diğer kimlikleri de ibraz edebilirsiniz.

HİÇ BİR KİMLİĞİ BULUNMAYANLAR NE YAPACAK

Yukarıda kimlik başvurusu için herhangi bir kimlik belgesini ibraz etmek zorunda olduğunu ifade ettik. Eğer yukarıda sayılanlardan hiçbirisi yoksa Muhtarlıktan Belge almanız gereklidir. Bu konuda ikametinizin bulunduğu Muhtarlığa başvurmanız gerekir.

ÇİPLİ KİMLİK KART ÜCRETİ NE KADAR

Kimlik kartı alma ücreti ne kadar sorusu çokça soruluyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.