Metnini René Goscinny'nin yazdığı ve resimlemesini Albert Uderzo'nun yaptığı Galyalı Asteriks'in Maceraları Fransız bir çizgiroman dizisidir. Bugüne kadar birçoğumuz Galyalı Asteriks'in Maceraları'nı izlemişizdir. Peki, Çizgi kahraman Asteriks hangi toplumun üyesidir? Merak edilen o sorunun yanıtını sizin için araştırdık.

ÇİZGİ KAHRAMAN ASTERİKS HANGİ TOPLUMUN ÜYESİDİR?

Cevap: Galyalı Asteriks'in Maceraları, MÖ 50 yılında Roma istilasına karşı koyan bir Galya köyünün maceralarını konu almaktadır.

GALYALI ASTERİKS'İN MACERALARI HAKKINDA

Galyalı Asteriks'in Maceraları genellikle, bu direniş, dizinin ana karakterlerini Avrupa ülkelerine sürükler, ancak Mısır, Amerika, Hindistan ve diğer Avrupa ülkesi olmayan yerlere de gitmişlerdir. Serinin geri kalanı da köyün çevresinde geçmektedir. Köy Galyanın kuzeybatı kıyısındaki Armorika bölgesinde yer almaktadır.

Seride pek çok gerçek tarihsel karakter yer almıştır.En çok görünen tarihsel karakter genelde kötü karakter olarak yer alan Jül Sezar'dır. Diğer tarihsel karakterlerse Kleopatra, Brutus, Pompeius, Vercingetorix, Scipio, Spartaküs, Cassivellanus ve Sezaryondur.

Asteriks serisi, Fransa'nın dünyaca en ünlü çizgiroman serisidir. Başta Avrupa olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika'nın bazı kesimleri, Afrika ve Asya'daki birçok insana tanıdıktır. Asteriks serileri, dünyanın diğer taraflarına oranla Amerika ve Japonya'da daha az bilinmektedir. Asteriks'in ilk zamanlarında Disney Channel, Asteriks filmlerinin İngiliz yapımlarını yayınlasa da şu ana kadar ancak kısıtlı bir kitle tarafından fark edilmiştir.