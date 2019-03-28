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  • 28.03.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 18:41

'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin üzerinde bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kullanımının önüne geçmek amacıyla Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin üzerinde bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen H.Y, E.K. ve O.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli O.E'nin 6 suçtan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

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