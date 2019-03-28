Canlı bilgi yarışması Hadi Gamer bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Yarışma öncesinde birçok kişi Hadi ipucu sorusunun yanıtını arıyordu. 28 Mart Hadi Gamer ipucu sorusu "Abbas Güçlü'nün sunduğu programın adı ne?" olarak paylaşıldı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

28 MART HADİ GAMER İPUCU SORUSU

Soru: "6 Mart Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanan yeni bir yarışma programının adını soruyoruz. Türkiye'nin oyun geliştiricisini ve oyun yazanını bulacak olan yarışma, dijital oyun dünyasında bir kariyer fırsatı tanıyor. Abbas Güçlü'nün sunduğu bu programı kimler takip ediyor?"

Cevap: ABBAS GÜÇLÜ İLE BÜYÜK OYUN

ABBAS GÜÇLÜ KİMDİR?

Abbas Güçlü 1957 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. Lise mezuniyetinin ardından Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde eğtimine devam etti.

Abbas Güçlü, buradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1985 senesinde Milliyet'te çalışmaya başladı. Halen Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Abbas Güçlü, aynı zamanda gazetenin eğitim editörüdür.