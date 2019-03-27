Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ekiplerce yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı çocuk toplam 15 dilenci suçüstü yakalandı.
Samsun'da, dilencilerin parayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti
Samsun’da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalan dilenciler, topladıkları paraları ekmek arasına sakladı. Zabıtanın dikkati, ekmek arasına saklanan 60 TL parayı ortaya çıkardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ekiplerce yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı çocuk toplam 15 dilenci suçüstü yakalandı.
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