Afife Tiyatro ödülleri ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale adına her yıl 28 Nisan tarihinde düzenlenmektedir. Amacı ise tiyatro sanatına ilginin gelişmesini, tiyatro sanatına ve sanatçısına destek olmaktır. Şimdi birçok kişi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın ödülünü ilk kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ'NDE YILIN EN BAŞARILI KADIN ÖDÜLÜNÜ İLK KİM KAZANDI?

Cevap: NEDRET GÜVENÇ, ESKİMEYEN OYUN İLE BU ÖDÜLÜ İLK KAZANAN İSİMDİR.

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Afife Tiyatro Ödülleri ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına 28 Nisan günü düzenlenmektedir. Ödüller için adaylıklar her sene, genellikle Nisan ayınının başında açıklanmakta, ödül töreni ise, genellikle, Nisan ayının sonunda düzenlenmektedir.

Afife Tiyatro Ödülü, ilk düzenlendiği yıl, 13 dalda verilirken, iki yıl sonra ışık ve efekt tasarımcılığı ödüllerinin birleştirilmesi sonucu 12 dala inmiş, 2002'de de "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek-Kadın Oyuncusu" dallarının eklenmesiyle 14 dala çıkmıştır.

Ayrıca başlangıcında Muhsin Ertuğrul, Nisa Serezli Aşkıner ve Cevat Fehmi Başkut "özel" ödülleri verilirken, bugün "Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü"ve Yapı Kredi Sigorta Özel Ödülü'nün eklenmesiyle beşe ulaşmıştır.