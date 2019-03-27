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RUMBA DE BARCELONA ADLI ŞARKIYLA TANINAN ŞARKICI KİMDİR?

İspanyol asıllı Fransız şarkıcı Manu Chao, birçok dilde seslendirdiği şarkılarla bilinmektedir. Tam adı José-Manuel Thomas Arthur Chao'dur. Özellikle ülkemizde Rumba de Barcelona şarkısıyla tanınmaktadır. Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Galiçyaca, İtalyanca, Arapça, Portekizce ve başka pek çok dilde şarkılar seslendiriyor.

MANU CHAO KİMDİR?

Manu Chao 21 Haziran 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Manu Chao, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Galiçyaca, İtalyanca, Arapça, Portekizce ve başka pek çok dilde şarkılar seslendirmektedir. Chao'nun müzik kariyeri Paris'te sokak müziğiyaparak, çeşitli dilleri ve müzik türlerini bir arada yaşatan Hot Pants ve Los Carayos gibi gruplarla çalarak başladı. 1987 senesi, kardeşi Antoine Chao'yla ve arkadaşlarıyla Mano Negra grubunu kurdular. Grup, özellikle Avrupa'da önemli bir başarı yakaladı. Chao 1995'te gruptan ayrılarak solo söylemeye başladı ve o zamandan beridir de Radio Bemba grubuyla belli aralıklarda çıktığı turnelerde canlı performans sergiliyorlar.