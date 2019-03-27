Ailece Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Gezegenler ve Dünya'ya uzaklıkları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? Yer benzeri ya da 'kaya' yapılı gezegenler sınıfına giren, adını Roma mitolojisinde tanrıların habercisi olarak bilinen, ticaret ve yolculuk tanrısından alan bir gezegenin adını soruyoruz size. Çıplak gözle de izlenmesi mümkün bu gezegen Güneş'e en yakın olan desek?" denildi. İşte Güneş'e en yakın gezegen hangisidir? İşte 27 Mart Ailece Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU (27 MART 2019)

Soru: Güneş'e en yakın gezegen hangisidir?

Cevap: MERKÜR

Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegeni… Güneş'e en yakın gezegen. Güneş etrafındaki yörüngesi ise istikrarlı değil, sürekli genişliyor. Jüpiter yavaş yavaş Merkür'ü yörüngesinden çıkarıyor. Hatta çok ileride Merkür Dünya ile çarpışabilir. Ancak buna daha milyonlarca yıl var.

Merkür, Venüs, Merkür'den daha sıcak. Bunun nedeni ise Merkür'ün Venüs'ün aksine bir atmosfere sahip olmaması ve ısının tekrar geri yansıtılması. Isı farklılıkları -170 derece ile +425 derece arasında değişiyor. Hiçbir gezegende böylesine bir fark mevcut değil.

Merkür'ün yüzeyi tıpkı uydumuz Ay'ın yüzeyine benziyor. Kraterler, geçmişte şiddetli meteor ve asteroid çarpmaları yaşandığını gösteriyor. Bazı kraterler ise yüzlerce kilometre çapında.