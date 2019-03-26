Hadi ipucu sorusu için beklyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi 10 bin TL ödülü ile 12.30'da başlayacak. Hadi'nin bugünkü yarışmasında ipucu sorusu bir gönüllülük projesinden geliyor. Bu proje, İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülüyor. Proje ile birlikte ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteği veriliyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübünün proje adı nedir? İşte 26 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 MART 2019)

Soru: İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübünün proje adı nedir?

Cevap: UMUT OKULU

UMUT OKULU HAKKINDA

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Umut Okulu gönüllülük projesi ile eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için "Minik Yüreklere Umut Olmak" sloganıyla çıkılan bu yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunarak, köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarda atölyeler düzenleniyor. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülmektedir.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.