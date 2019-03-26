John Nash, Nobel Ödüllü Amerikalı matematikçidir. Nasj, oyun kuramında ve diferansiyel geometri alanında köklü değişiklikler yapmıştır. Şu sıralar vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında "Nobel ödüllü Amerikalı matematikçi John Nash'in hayat hikayesini anlatan film hangisidir?" sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

JOHN NASH'İN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATAN FİLM HANGİSİDİR?

Cevap: AKIL OYUNLARI

Akıl Oyunları, Nobel ödüllü Amerikalı matematikçi John Nash'in hayat hikayesini anlatan, yönetmenliğini Ron Howard'ın yaptığı 2001 yapımı biyografik dram filmidir.

JOHN NASH​ KİMDİR?

John Nash 13 Haziran 1928'de doğmuştur. Nash, oyun kuramında ve diferansiyel geometri alanında köklü değişiklikler yapmıştır. 1959'da, Nash ruhsal bozukluk belirtilerini açıkça göstermeye başladı ve birkaç yılını paranoid şizofreni teşhisiyle akıl hastanelerinde geçirdi. 1970'ten sonra, durumu yavaş da olsa daha iyiye gitmeye başladı ve 1980'lerin ortasında akademik kariyerine geri dönme imkanı buldu.

Şizofreni ile mücadelesi ve toparlanıp akademik hayatına geri dönüşü, Sylvia Nasar tarafından yazılan Akıl Oyunları isimli biyografik romanın yanı sıra Nash'i Russell Crowe'un canlandırdığı aynı isimli filme de konu olmuştur.

23 Mayıs 2015'te, Nash ve eşi Alicia Nash, trafik kazasında hayatını kaybetti.