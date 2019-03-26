Hababam Sınıfı'ndan Süt Kardeşler filmine kadar Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'yi mutlaka beraber izlemişizdir. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın efsane iki ismini çocukluğumuzdan itibaren hayatımızın her döneminde izlediğimizde bizi güldürmüştür. Peki, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KEMAL SUNAL VE HALİT AKÇATEPE'NİN BERABER OYNADIĞI İLK FİLM HANGİSİDİR?

Cevap: TATLI DİLLİM

TATLI DİLLİM FİLMİ HAKKINDA

Tatlı Dillim, 1 Kasım 1972 tarihinde vizyona giren yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, başrollerini Tarık Akan ve Filiz Akın'ın paylaştığı Komedi filmidir. Ayrıca film Kemal Sunal'ın ilk sinema filmidir.

TATLİ DİLLİM KONUSU

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğine ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür. Bunun üzerine Emine Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak gerçek kocasının kafasını karıştırmaya başaracaktır.