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  • 26.03.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 19:11

'da, Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 2 adet sütun buldu

'da toprağı traktörle süren çiftçi tarafından ait olduğu sanılan 2 sütun bulundu. Sütunlar, yetkililerince incelemeye alındı.

Tarlasını sürerken buldu! Önce taş zannetti...

Sudurağı beldesinde oturan çiftçi İdris Özdemir, bugün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna takılan cismin önce kaya parçası olduğunu sandı sonra da tarihi değer taşıyabileceğini fark ederek jandarmaya bildirdi.

Sütunların Bizans Dönemi'ne ait olabileceği üzerinde duran jandarma, durumu Karaman yetkililerine haber verdi. Sütunlar, müze yetkilileri tarafından incelemeye alındı.



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