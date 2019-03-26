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  • 26.03.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 18:23

sorusu 26 Mart: hangi el sanat türüne aittir?

bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu bekliyordu. Eleq merakla beklenen ipucu sorusunu açıkladı. Peki, hangi sanat türüne aittir? İşte 26 Mart sorusunun yanıtı...

Çeşmibülbül hangi sanat ürününe aittir?

Canlı bilgi yarışması 'in ipucu sorusu birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Eleq bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Eleq'in sosyal medya hesaplarında ipucu sorusuna ilişkin, "Sarmal süsler ve çiçek motifleri ile bezenerek yapılan bu ürünler, hangi el sanatının bir örneğidir biliyor musunuz?" detayları verildi. İşte 26 Mart sorusunun yanıtı...

26 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Sarmal süsler ve çiçek motifleri ile bezenerek yapılan bu ürünler, hangi el sanatının bir örneğidir biliyor musunuz?

Cevap: CAM İŞLEME SANATI

ÇEŞMİBÜLBÜL NEDİR?

Camdan yapılmış, üzeri sarmal süsler ve çiçek örgeleri ile bezenmiş bir çeşit sürahidir.

1848 yılında İstanbul'da Çubuklu'da kurulan bir cam fabrikasında ilk kez yapılmaya başlanan, üzeri sarmal süslü, çiçek vb. motifli, koyu kırmızı, mavi ve zümrüt yeşili renklerde vazo, bardak, sürahi gibi cam işlerinin ortak adıdır.

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