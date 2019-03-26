Olay, Üsküdar Çengelköy'de dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu direksiyon başında olduğu cipi geri geri park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan cip, o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra panikleyen sürücü, bu sefer de yol üzerinde park halinde olan bir kamyona hızla arkadan çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI! BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kamyona çarparak yaralanan profesörün kaburgasında kırık oluşurken, cipin çarptığı vatandaşlardan ikisi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

'5-6 KİŞİ GEÇERKEN ÇAPRTI'

Kontrolden çıkan cipin önce yayaları ezdiği, ardından kamyona çarptığı kazalar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde geri geri gelen cip bir anda kaldırıma çıkarak yayaları eziyor, daha sonra yolda ilerlerken park halindeki kamyona arkadan hızla çarpıyor.

Kazaya tanık olan çevredeki bir esnaf; "Araba geri geri gelip buraya yanaşacaktı. Buradan 5-6 kişi geçerken çarptı onlara. Sonra geldi benim tezgahıma çarptı, anca durabildi. Sonra giderken de ilerideki kamyonete çarptı" diyerek yaşananları anlattı.

PROF. DR. ZEKİ FINDIKOĞLU KİMDİR?



Gündemdeki haberler ardından Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Uzun yıllar yurt dışında eğitim gören Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü. İşte Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler…



Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, İznik'in Boyalıca köyünde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geçirdi. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kabul edildi.( Mimar Sinan Üniversitesi ) 1970 yılında Yağlı Boya Resim ve Özgün Baskı dallarından Master Derecesi ile mezun oldu. 1973 senesinde Amerika Birleşik Devletlerine öğretimine devam etmek için giden sanatçı, 1975 senesinde George Washington Üniversite' sinin Güzel Sanatlar Bölümünden, Tasarım ve Kompüter Graphics dalında ( MFA = Doktora) diploması aldı. 1979-1987 arası Washington'da bir Devlet okulu olan University of District of Columbia'da doçent ve program koordinatörü olarak görev yaptı. 1987-1990 Trinity University'de Profesör ve Güzel Sanatlar Bölümü Başkan Yardımcısı oldu. 1990 senesinde Meryland Üniversitesi, Montgomery College' de Güzel Sanatlar Bölümünü kurdu. 22 sene Güzel Sanatlar, Computer Graphics, Animation, Digital Photograph Bölümlerinin Başkanı ve profesör olarak çalıştı 2010 senesinde emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve çeşit üniversitelerde profesör olarak göreve başladı. Sanatçı olarak uluslararası üne sahip olan Zeki Fındıkoğlu çalışmalarına ABD ve Türkiye'deki atölyelerinde devam etmektedir.