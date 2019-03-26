BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Salı günü indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM, yayınladığı katalog ile birlikte merak edilen soruya yanıt verdi. Bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda granül sabun, bebek temizlik ürünleri, bebek bakım seti gibi birçok ürüne yer verildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 26 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Granül Sabun Jenny&Willy 1 kg 22,90 TL

Sıvı Deterjan Dalin 1500 ml 29,95 TL

Yumuşatıcı Dalin 800 ml 800 ml 8,95 TL

Bebek Şampuanı Civciv Dalin 650 ml 15,95 TL

Bebek Kolonyası Dalin 150 ml 9,95 TL

Bebek Sabunu Jenny&Willy 100 g 3,25 TL

Bebek Kulak Çubuğu Jenny&Willy 60'lı 2,95 TL

26 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN