Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Bu akşamın formatı ise "Müzik Gecesi" olacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bugünkü sorumuz 20 yılı aşkın süredir müzik sektöründe bulunan bir sanatçımız hakkında. Dört yıllık aranın ardından onuncu stüdyo albümünü çıkaran bu isim rock müziğin önde gelen isimlerinden biri. Peki, albümde en dikkat çeken parça; albümün çıkış şarkısı olan Sanatoryum desek?" ifadelerine yer verildi. İşte 26 Mart Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusunun yanıtı...

26 MART HADİ MÜZİK GECESİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü sorumuz 20 yılı aşkın süredir müzik sektöründe bulunan bir sanatçımız hakkında. Dört yıllık aranın ardından onuncu stüdyo albümünü çıkaran bu isim rock müziğin önde gelen isimlerinden biri. Peki, albümde en dikkat çeken parça; albümün çıkış şarkısı olan Sanatoryum desek?

Cevap: FERİDUN DÜZAĞAÇ

FERİDUN DÜZAĞAÇ KİMDİR?

Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da doğmuştur. İlkokulu Adana Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu ise Adana'da Seyhan Ortaokulu'nda bitirdi. Adana Borsa Lisesi'nde okurken okul korosunda ilk müzik deneyimlerini kazandı. Mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü'nü tamamladı. Üniversite yıllarında okuldaki arkadaşları ile amatörce başladığı müzik hayatında ilk kez Mersin'de Tını grubunun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başladı.

1988'de Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurken dört arkadaşıyla kendi müziklerini üretmek ve kendi şarkılarını yazmak için kurdukları TINI grubuyla şarkı yazmaya başladı. İlk bestesi Özdemir Asaf'ın Lavinya'sı, özel radyoların ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu"sunun ardından bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci şarkı oldu.

1990 yılında yine aynı üniversitedeki 13 amatör şair arkadaşıyla İlk Rüzgar adını verdikleri antolojik formatlı şiir kitabında yazdıklarını yayımladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 5 yıllık paylaşımının anısına kaydettikleri TINI demosu 1993 Kasım'ında "Öğrenci İndirimi" adıyla Ada Müzik tarafından yayımladı.

2009 yılı Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısının klibi "Yılın Klibi" ödülünü kazandı.

Sanatçı ayrıca 3 Aralık 2005'te gösterime giren "Gece 11.45" ve 2007 Nisan ayında vizyona giren "2 Süper Film Birden" isimli sinema filmlerinde rol aldı. 24 Ekim 2008'de gösterime giren Aşk Tutulması isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Yine 2008 yılında başrolünü Şevval Sam ile paylaştığı Derman ve Ekim itibarı ile "Binbir Gece" adlı televizyon dizilerinde oynadı.