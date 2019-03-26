KOÇ:

Ruh eşinizi bulmak için oldukça uygun bir gün. Romantik açılımlar bugünün genel konusu. Aşk hayatınızda başarılı gördükçe kişisel özgüveniniz de artacak. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Mesleki konularda işlerinizin yavaşlamasını fırsat bilerek, ihmal ettiğiniz konuları gündeme getirmelisiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.