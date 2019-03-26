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  • 26.03.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 09:14

– 26 Mart 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Ruh eşinizi bulmak için oldukça uygun bir gün. Romantik açılımlar bugünün genel konusu. Aşk hayatınızda başarılı gördükçe kişisel özgüveniniz de artacak. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Mesleki konularda işlerinizin yavaşlamasını fırsat bilerek, ihmal ettiğiniz konuları gündeme getirmelisiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

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