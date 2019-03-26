Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimler 2019 için partiler aday belirleme çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin anket verilerini açıklamaya başladı. Peki Mart 2019 yerel seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte en son seçim anketleri 2019 sonuçları. Peki anket şirketlerinden gelen seçim anketi sonuçlarında en son durum nedir? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim partilerin oy oranları ile yerel seçim 2019 sonuçları ve tüm detaylar haberimizde