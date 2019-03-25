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  • 26.03.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 06:52

'den sağanak uyarısı! ? 26 Mart 2019

? Genel Müdürlüğü vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya yanıt verdi. İnternet sitesi üzerinden yapılan yeni tahminlere göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, perşembe gününden itibaren yurdun yeni bir yağışlı hava dalgası altına gireceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte 26 Mart 2019 Türkiye geneli ...

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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