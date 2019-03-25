Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Şamil Y.' birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.'nin evine tırmanarak girdi.



Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.'in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.'yi yaraladı.



Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.