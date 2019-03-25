Adana'da bir evin tuvalet penceresinden girdikleri evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.