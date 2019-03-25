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  • 26.03.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 07:02

'da akılalmaz olay! Hırsızlık için bunu da yaptılar

'da hırsızlık yapmak isteyen iki şahıs, gözlerine kestirdikleri tek odalı evin tuvalet penceresinden içeri girdi. Ses üzerine uyanan evdekiler hırsızlardan birini yakalarken, kaçan diğer şahıs ise polisler tarafından yakalandı.

Adana'da bir evin tuvalet penceresinden girdikleri evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

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