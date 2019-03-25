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  • 25.03.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 09:14

merkezli 7 ilde ‘' operasyonu: 83 kişi hakkında gözaltı kararı

merkezli 7 ilde ‘' operasyonu: 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

7 ilde ‘sahte içki' operasyonu
Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli , , , , ve 'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

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