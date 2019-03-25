Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ağaç budama atıkları ve benzeri atıkların stoklandığı yaklaşık 15 dönümlük alanda saat 21:30 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.