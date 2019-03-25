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  • 25.03.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 08:10

'de orman ı

’nın Kemer ilçesinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'da korkutan yangın!

'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda akşam saatlerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ağaç budama atıkları ve benzeri atıkların stoklandığı yaklaşık 15 dönümlük alanda saat 21:30 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI
Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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