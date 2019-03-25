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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 09:26

– 25 Mart 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç'in yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 25 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

İşlerinizde girişimcilik gerektirecek konular var ise atağa geçebilirsiniz. Sorumluluklarınızı tayin edebilme yeteneğiniz sizi kariyerinizde diğer insanlardan daha ön planda tutuyor.

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