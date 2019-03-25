KOÇ
İşlerinizde girişimcilik gerektirecek konular var ise atağa geçebilirsiniz. Sorumluluklarınızı tayin edebilme yeteneğiniz sizi kariyerinizde diğer insanlardan daha ön planda tutuyor.
KOÇ
İşlerinizde girişimcilik gerektirecek konular var ise atağa geçebilirsiniz. Sorumluluklarınızı tayin edebilme yeteneğiniz sizi kariyerinizde diğer insanlardan daha ön planda tutuyor.
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