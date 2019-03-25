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  • 25.03.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 17:56

ipucu 25 Mart: 'un yaşadığı rivayet edilen hangi ülkede?

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada bugünkü 20.30 yarışmasında ödülünün 20 bin TL olduğu açıklandı. Peki, 'un yaşadığı rivayet edilen hangi ülkede? İşte 25 Mart sorusu ve yanıtı...

Sherwood Ormanı hangi ülkede?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin ödülü 20 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Kelime oyunlarını seven hadicileri çok eğlendirecek bir oyunumuz var! Harfleri karışık verdik, günün ipucunu buraya gizledik! Bakalım Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen Sherwood Ormanı hangi ülkede olduğunu bu harflerden çözebilecek misin?" denildi. İşte 25 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 MART 2019)

Soru: Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen Sherwood Ormanı hangi ülkede?

Cevap: İNGİLTERE

SHERWOOD ORMANI HAKKINDA

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