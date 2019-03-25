Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq'in bugünkü ödülü 15 bin TL olacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "İyi haftalar eleqseverler. Türk kadın sporculara ilham veren Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi yüzerek geçmiştir? İşte 25 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (25 MART 2019)

Soru: Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi yüzerek geçmiştir?

Cevap: MANŞ DENİZİ

NESRİN OLGUN ARSLAN KİMDİR?

Nesrin Olgun, 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Yüzücü ve beden eğitimi öğretmeni olan Arslan, Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını ünvanına sahiptir.

7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler aldı. Masa tenisiyle de uğraştı ve Türkiye dereceleri aldı. 1979'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti.

Başkent Okullarında Baş Antrenörlük yaparak yüzme sporunu birçok çocuğa aşıladı. İki çocuk annesi olan Nesrin Olgun'un çocukları Bengü ve Şevket Arslan da annesi gibi yüzme dalında başarılıdır, her iki çocuğu da Çanakkale Boğazı'nı küçük yaşta geçerek büyük bir başarıya imza atmıştır.