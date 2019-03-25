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Göbeklitepe, yerli ve yabancı lerin gözdesi haline geldi

Göbeklitepe, yerli ve yabancı lerin gözdesi haline geldi. Hafta sonları yaklaşık 10 bin kişinin gezdiği Göbeklitepe, turistlerle dolup taşıyor.

Turistlitepe

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan 'daki Göbeklitepe, yerli ve yabancı lerin akınına uğruyor. 12 bin yıllık geçmişi bulunan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi hafta sonları yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor. Şanlıurfa Kültür ve Müdürü Aydın Aslan Sayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin ve resmi açılışını yapmasının ardından, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

EN ESKİ ANITSAL TAPINAK
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe'de, 1995'te Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.


Mehmet YILDIRIM

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