Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 12 bin yıllık geçmişi bulunan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi hafta sonları yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan Sayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin ve resmi açılışını yapmasının ardından, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

EN ESKİ ANITSAL TAPINAK

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe'de, 1995'te Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.



Mehmet YILDIRIM