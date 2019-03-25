15 dakika kuralını dikkate almayan öğrenciler yine kapıda kaldı. Bilindik görüntüler ortaya çıktı. Antalya'da, ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını, kantinlerde emanete verdi, kantine gidecek süreyi göze alamayan bazı adaylar ise eşyalarını dışarıda bıraktı.

Gençler kapıların kapanmasına dakikalar kala geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Bazıları ise salona alınmadı. 15 dakika kuralının geçerli olduğu sınavı bir dakikayla kaçıran öğrencilerden birisi, kapı önünde polise ricada bulunmasına karşın, kapı açılmadı. Sınava geç kalan Enis Bedel isimli genç de uzun süre dil dökmesine karşın içeriye alınmadı.





Geç kaldığı için sınava alınmayan genç kız, gözyaşlarını tutamadı.