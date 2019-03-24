Sıfır atık için ‘Yeşil dam’

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da öğrencileri "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu. Etkinliğe, TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra Palet Özel İlkokulu Müdürü Zeynep Meltem Ertürk, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Minikler "Yeşil Dam"ı pet şişelere ekilen çiçeklerle örtmek için çalışma yaptı.