Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.03.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 23:00

13 gün önce cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı

'ta, 13 gün önce çayda cesedi bulunan 'in (68) e kurban gittiği tespit edildi. Polisin yakaladığı cinayet şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.

Cesedi bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı...

Olay, geçen 10 Mart'ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı'nda meydana geldi. Bölgede gezenler çayda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü ve cesedin HasanKarademir'e ait olduğu tespit edildi. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı Karademir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan otopside Karademir'in e kurban gittiği tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 'in ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., C.K., ve O.M., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri13 gün önce cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri