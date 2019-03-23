Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 24 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis ve Muş çevreleri ile Batman'ın kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm), Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.