İzmir'de 43 yaşındaki hemşire Kezban Efecan evinde fenalaştı. Meslektaşlarından yardım istedi. Talihsiz kadın tüm kurtarılamadı. Kezban hemşire memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Damar tıkanması sonucu ölmüş olabileceği tahmin edilen Efecan'ın ölüm nedeni otopside netleşecek. 25 yıllık hemşire Kezban Efecan'ın ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.
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- 24.03.2019
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Meslektaşları kurtaramadı
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