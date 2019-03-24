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İki kadın bir adam

İki kadın bir adam
Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp (28), 4 Mart 2018'de ortadan kayboldu. 22 gün sonra cesedi bulundu. Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp (30) ile sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman (20) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kadını öldürdüğü öne sürülen ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi.

11'nci görülen davada Kemal Ayalp'e ağırlaştırılmış ömür boyu ile 8 yıl hapis cezası, sevgilisi Güler Özkaraman'a ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Sevgilisi Kemal Ayalp'e yardım ettiği iddia edilen 'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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