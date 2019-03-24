Sürücüler için arabaların plaka kodları büyük önem taşımaktadır. Birçok sürücü aracıyla seyir halindeyken plakalara dikkat etmektedir. Hangi ilin plaka kodu kaç sorusu özellikle merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Peki, 01 hangi ilimizin plaka kodudur? İşte Türkiye'deki illerin plaka kodu listesi...

01 HANGİ İLİMİZİN PLAKA KODUDUR?

Cevap: 01 plaka kodu Adana'ya aittir.

HANGİ İLİN PLAKA KODU KAÇ?

Adana: 01

Adıyaman: 02

Afyon: 03

Ağrı: 04

Amasya: 05

Ankara: 06

Antalya: 07

Artvin: 08

Aydın: 09

Balıkesir: 10

Bilecik: 11

Bingöl: 12

Bitlis: 13

Bolu: 14

Burdur: 15

Bursa: 16

Çanakkale: 17

Çankırı:18

Çorum: 19

Denizli: 20

Diyarbakır: 21

Edirne: 22

Elazığ: 23

Erzincan: 24

Erzurum: 25

Eskişehir: 26

Gaziantep: 27

Giresun: 28

Gümüşhane: 29

Hakkari: 30

Hatay: 31

Isparta: 32

İçel: 33

İstanbul: 34

İzmir: 35

Kars: 36

Kastamonu: 37

Kayseri: 38

Kırklareli: 39

Kırşehir: 40

Kocaeli: 41

Konya: 42

Kütahya: 43

Malatya: 44

Manisa: 45

Kahramanmaraş: 46

Mardin: 47

Muğla: 48

Muş: 49

Nevşehir: 50

Niğde: 51

Ordu: 52

Rize: 53

Sakarya: 54

Samsun: 55

Siirt: 56

Sinop: 57

Sivas: 58

Tekirdağ: 59

Tokat: 60

Trabzon: 61

Tunceli: 62

Şanlıurfa: 63

Uşak: 64

Van: 65

Yozgat: 66

Zonguldak: 67

Aksaray: 68

Bayburt: 69

Karaman: 70

Kırıkkale: 71

Batman: 72

Şırnak: 73

Bartın: 74

Ardahan: 75

Iğdır: 76

Yalova: 77

Karabük: 78

Kilis: 79

Osmaniye: 80

Düzce: 81