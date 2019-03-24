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  • 24.03.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 19:15

dur? ?

Araçların plaka numaraları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle merak edilen sorular arasında dur sorusu da yer alıyor. İşte sorusunun yanıtı...

01 hangi ilimizin plaka kodudur?

Sürücüler için arabaların büyük önem taşımaktadır. Birçok sürücü aracıyla seyir halindeyken plakalara dikkat etmektedir. sorusu özellikle merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Peki, dur? İşte Türkiye'deki illerin plaka kodu listesi...

01 HANGİ İLİMİZİN PLAKA KODUDUR?

Cevap: 01 plaka kodu Adana'ya aittir.

HANGİ İLİN PLAKA KODU KAÇ?

Adana: 01
Adıyaman: 02
Afyon: 03
Ağrı: 04
Amasya: 05
Ankara: 06
Antalya: 07
Artvin: 08
Aydın: 09
Balıkesir: 10
Bilecik: 11
Bingöl: 12
Bitlis: 13
Bolu: 14
Burdur: 15
Bursa: 16
Çanakkale: 17
Çankırı:18
Çorum: 19
Denizli: 20
Diyarbakır: 21
Edirne: 22
Elazığ: 23
Erzincan: 24
Erzurum: 25
Eskişehir: 26
Gaziantep: 27
Giresun: 28
Gümüşhane: 29
Hakkari: 30
Hatay: 31
Isparta: 32
İçel: 33
İstanbul: 34
İzmir: 35
Kars: 36
Kastamonu: 37
Kayseri: 38
Kırklareli: 39
Kırşehir: 40
Kocaeli: 41
Konya: 42
Kütahya: 43
Malatya: 44
Manisa: 45
Kahramanmaraş: 46
Mardin: 47
Muğla: 48
Muş: 49
Nevşehir: 50
Niğde: 51
Ordu: 52
Rize: 53
Sakarya: 54
Samsun: 55
Siirt: 56
Sinop: 57
Sivas: 58
Tekirdağ: 59
Tokat: 60
Trabzon: 61
Tunceli: 62
Şanlıurfa: 63
Uşak: 64
Van: 65
Yozgat: 66
Zonguldak: 67
Aksaray: 68
Bayburt: 69
Karaman: 70
Kırıkkale: 71
Batman: 72
Şırnak: 73
Bartın: 74
Ardahan: 75
Iğdır: 76
Yalova: 77
Karabük: 78
Kilis: 79
Osmaniye: 80
Düzce: 81

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