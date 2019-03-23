Yamaç paraşütü yapmak için bir grup arkadaşı ile birlikte Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'ne giden Ercan İşbiyar, havalandıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
Ters rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan İşbiyar, Van Gölü'ne düştü.
Olayı gören balıkçılar tarafından gölden çıkarılan Ercan İşbiyar, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
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