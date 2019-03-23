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  • 23.03.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 18:36

'ne düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Van'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan (42), ters rüzgar nedeniyle iplerin dolanmasıyla 'ne düşerek yaşamını yitirdi.

Van'daki paraşütçüden kötü haber!

Yamaç paraşütü yapmak için bir grup arkadaşı ile birlikte Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'ne giden , havalandıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Ters rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan İşbiyar, 'ne düştü.

Olayı gören balıkçılar tarafından gölden çıkarılan Ercan İşbiyar, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

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