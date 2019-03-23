Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz, geçen sene yayına başlamış ve hala devam eden bir Türk dizisi hakkında. Bu dizi; İstanbul'un suçla özdeşleşmiş bir mahallesinde çatışan insanları konu alıyor. Peki, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı bu dizide Aras Bulut'un canlandırdığı karakterin adını sorsak?" denildi. Peki, Aras Bulut İynemli Çukur dizisinde hangi karakteri canlandırıyor? İşte 23 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 MART 2019)

Soru: Aras Bulut İynemli Çukur dizisinde hangi karakteri canlandırıyor?

Cevap: YAMAÇ

YAMAÇ KARAKTERİ KİMDİR?

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur'dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur'u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Beşiktaş Anadolu Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Bir cips markasının reklam filminde oynamış, ardından bir İtalyan futbolcuyu canlandırırken reklamın yönetmeni Zeynep Günay tarafından beğenilmiş ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin denemelerine kabul edilmiştir.

Deneme çekimlerinde iyi bir performans gösteren Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete rolünü canlandırdı. Dizinin bazı bölümlerinde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını cover'layarak yeni şarkılar bestelemiştir.

2013'ün Mart ayında vizyona giren Mahmut ile Meryem filminde başrol olarak oynayan Aras Bulut İynemli, filmdeki oyunculuğu nedeniyle birçok eleştirmen tarafından kötü oy almıştır.

2013'te Çağan Irmak'ın Tamam Mıyız? adlı filminde engelli İhsan karakteri ile başrol oynamış ve oyunculuğu oldukça beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid olarak oldukça üstün bir performans göstermiştir.

2016'nın Eylül ayından itibaren Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

İçerde'nin final yapmasının ardından Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat vermektedir.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli'nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013