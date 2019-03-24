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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 24 Mart hava durumu raporu

24.03.2019 08:16

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son dakika tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?" sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Mart 2019 Pazar hava durumu tahminleri...


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