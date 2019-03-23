Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormandan yoğun dumanın yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.