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  • 23.03.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 17:33

'nda korkutan

Sultanbeyli ’nda çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Sultanbeyli'deki 'nda bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormandan yoğun dumanın yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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