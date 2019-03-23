Bak şu eşe!

Dolandırıcılığın böylesi pes dedirtti! Olay Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki R.K. isimli kadın, yüzde 40 engelli oğlunu evlendirmek için gelin arayışına girdi. Durumu, Suriyeli komşusu Rezzan isimli kadına söyledi. Kısa süre sonra komşu Rezzan, R.K.'ya Suriyeli bir kız bulduğunu ancak 40 bin lira istediğini söyledi. İkili, 30 bin TL karşılığında anlaştı, yaklaşık 20 bin TL tutarında da alışveriş yaparak masraf etti. Ancak düğünün ardından Semaher isimli Suriyeli genç kız, 'İstemiyorum' diyerek evi terk etti. Dolandırıldığını söyleyen R.K. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 23.03.2019
- Gazete
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