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  • 23.03.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 09:11

2019 yerel ler il il anket sonuçları hangi ilde hangi parti önde? , MHP, CHP oy oranları

yerel lerine az bir süre kala vatandaşlar il il anket sonuçlarını oldukça merak ediyor. En son yapılan ne göre İstanbul'da Binali Yıldırım, Antalya'da Menderes Türel kazanıyor. Ankara'da ise kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor. İşte 31 Mart İstanbul, Ankara, Antalya, Adana il il anket sonuçları hangi ilde hangi parti önde? İşte en son haberler ve en son oy oranları

31 Mart yerel seçim anket sonuçları oldukça merak ediliyor. Anket şirketleri yerel seçimlere sayılı günler kala bir bir sonuçları açıklıyor. Seçim anketi sonuçlarında hangi adayın önde olduğu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya seçim anketi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Son ankete göre, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yarışı önde götürüyor. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? Ak Parti, MHP, CHP oy oranları.

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