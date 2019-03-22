Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında nüfusumuz 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu. Peki, Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi hangi ilimizdedir? İşte o sorunun yanıtı...

TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ HANGİ İLİMİZDEDİR?

Konya'nın Yalıhüyük, bin 785 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesidir. Yalıhüyük, daha önce Bozkır ilçesine bağlı bir belde belediyesi iken, 1990 yılında ilçe hüviyeti kazanmıştır. 2010 yılı itibarıyla Türkiye'nin en küçük ilçesi konumundadır.

YALIHÜYÜK HAKKINDA

İlçenin temel geçim kaynağı tarımdır. Suğla Gölü sularının çekilmesiyle ortaya çıkan verimli tarım arazisi ve diğer tarım arazilerinde buğday (3500 ton/yıl) arpa (1500 ton), nohut (700 ton) yanı sıra yılda ortalama 11.000 ton da elma yetiştirilmektedir. 1998 yılında 579 dekar alanda şeker pancarı tarımı yapılmıştır. Bu arada haşhaş ekim izni çıkmış, ancak 1998 yılı itibarıyla haşhaş ekimi yapılmamıştır.

Yalıhüyük'te Gölcük Yaylası ve Yirce Yaylası , Sarınç Yaylası (sarnıç) ve Mutlu Yaylası hayvancılık yapılan merkezlerdir.günümüzde gölcük yaylası turizm,tatil ve sağlık amacı ile birçok kişi uğramaktadır. Gölcük,Yirce,Sarınç(Sarnıç),Mutlu olmak üzere yalıhüyükte toplam 4 yayla vardır.

İSTANBUL 15 MİLYONU AŞTI

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.