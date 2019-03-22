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  • 22.03.2019 21:54
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 21:54

Eğer bir hafta boyunca içerseniz... İşte soğanın bilinmeyen faydaları

Her gün yediğimiz besinler birçok derde de deva oluyor. Doğada sarımsaktan sonra bulunan en güçlü iltihap söktürücü besin olan soğanın da insan sağlığına birçok katkısı var. Peki soğanın bilinmeyen faydaları nelerdir? Bir hafta boyunca içerseniz ne olur? İşte nı sizler için derledik...

Zambakgiller ailesine ait acı bir tadı olan ve içeriğinde yüksek miktara asit bulunan soğan insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. A, B6, B-Kompleks, C vitaminleri, demir, folik ve potasyum açısından zengin olan soğan birçok hastalığın semptomlarını önler. Uzmanlar düzenli tüketilen soğanın vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruduğu gibi vücudumuzda bulunan zararlı hücrelerin sayısın da azaltığını vurguluyor. Soğan yetiştiriciliği Antik Mısır'a kadar uzanıyor. Tıbbı tedavide alternatif olarak kullanılan soğan özellikle kaynatılıp suyu tüketilirmiş. Mide asidini dengeleyen, sindirimi kolaylaştıran ve idrar söktüren en etkili besindir.

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