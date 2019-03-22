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  • 22.03.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 18:59

Son dakika... 'den fırtına uyarısı

Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazar günü Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ SABAHA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın yarın geceden pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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