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Kümeli kazandı
Diyetisyen , boşandıktan sonra 'Cengiz' olan soyadının tekrar 'Kümeli' olması için dava açtı. Boşandığı eşi Kümeli'den soyadını kullanmak için izin isteyen Taylan Kümeli'nin avukatı, " çapında şöhretini 'Taylan Kümeli' olarak sürdürmekte ve kazancını bu şekilde elde etmektedir. Toplum kendisini bu isimle tanımaktadır. Soyadı hanesine sadece 'Kümeli' yazılmasına karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme kadın diyetisyeni haklı buldu ve 'Cengiz' olan soyadını nüfustan silerek 'Kümeli' olmasına kararverdi.

Ali OKTAY

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