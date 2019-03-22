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6 milyon lira manevi tazminat

Habertürk spikeri , 14 yıllık eşinden ayrıldı. Manevi tazminat olarak da 6 milyon lira aldı.

6 milyon lira manevi tazminat
Ünlü spiker , 6 milyon lira manevi tazminat ve aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakası karşılığı 14 yıllık iş adamı eşi 'ten boşandı. Mahkeme anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocuğun annenin yanında kalmasını, Mercedes marka otomobilin davalı Acet'e devredilmesini, boşandıktan sonra 'Acet' soyadını kullanmasını da karara bağladı. Amerika'daki daire Onat Acet'te, Göktürk'deki daire ise Meltem Acet'te kalacak.

Ali OKTAY

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